Посол России в США попросил помочь Ярошенко

Посол России в США попросил правозащитников помочь Ярошенко

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.

Письмо российского посла адресовано таким организациям, как Amnesty International USA, Equal Justice Initiative, Human Rights Watch , The Marshall Project, ACLU National Prison Project, The Sentencing Project, Southern Poverty Law Center и World Justice Project.

Антонов отмечает, что дело против Ярошенко было "явной ловушкой", устроенной агентами под прикрытием, которые пытались склонить россиянина к перевозке наркотиков.

"Господин Ярошенко страдает от многочисленных медицинских и стоматологических проблем, включая посттравматические проблемы с психическим здоровьем, вызванные злоупотреблениями (в отношении него), одиночным заключением и обстоятельствами его экстраординарной выдачи в эту страну", — пишет посол.

Он напоминает, что Ярошенко трижды ходатайствовал о переводе в Россию для отбытия там оставшегося срока наказания в соответствии с Конвенцией о передаче осужденных лиц, но его просьбы были необоснованно отклонены.

"Ваши организации хорошо известны своей благородной миссией по защите и охране прав человека. Мы призываем вас рассмотреть дело господина Ярошенко и оказать любую помощь по его медицинским и юридическим вопросам. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы хотите получить дополнительную информацию по этому вопросу", — говорится в письме российского посла.