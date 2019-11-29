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«Все равно получается автомат Калашникова». Поможет ли реформа российских надзорных органов? 

BFM.RU 36 минут назад
«Все равно получается автомат Калашникова»
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Нужно подумать, «чего куда присоединить, кого отсоединить». Этой фразой Дмитрий Медведев описал возможную реформу контрольно-надзорных органов. Провести ее премьеру предложил Антон Силуанов, сообщает РИА Новости. В частности, сократить количество надзорных ведомств.
Валентин Бекасов, руководитель отдела лицензирования в одной из московских компаний, рассказывает историю своего клиента. Это подмосковный индивидуальный предприниматель, который хочет учить людей английскому языку. Для этого нужна образовательная лицензия и, соответственно, помещение, где преподаватель будет проводить уроки.
Оно нашлось. Но сначала нужно доказать, что в этом помещении можно учить людей. Для этого нужно заключение Роспотребнадзора. И он все одобрил. Вот только в заключении указал адрес: улица такая-то, дом 20 А. Самая важная деталь: А в документе написали с большой буквы. А в выписке из реестра недвижимости указано: дом 20 а — с маленькой буквы. Казалось бы, какая разница? Предприниматель ее почувствовал, когда пришел подавать документы на лицензию в подмосковное Минобразования.
«В санитарно-эпидемиологическом заключении оформили букву А как большую. При подаче вообще было отказано в приеме документов именно по данной причине. Естественно, мы считаем, что это не есть предоставление искаженной либо недостоверной информации — раз. А во-вторых, чем закончилась история? История в настоящий момент в процессе. И человеку сейчас приходится терять опять 30 дней календарных на то, чтобы исправить это в санитарно-эпидемиологическом заключении».
История, которую рассказал Валентин, — классический случай, когда одно ведомство вступает в противоречие с другими. Когда из-за бумажной бюрократии предприниматель вынужден заново бегать по инстанциям. То, что предложил Антон Силуанов, — об этом же: сократить количество контрольно-надзорных органов.
Сейчас всякие разные надзоры, вроде потребительского, природного, технического и так далее, обычно подчинены либо какому-то министерству, либо непосредственно правительству. Но дело в том, что министры и их подчиненные не ходят с проверками — они лишь инициируют законы и дают разъяснения. А потом к бизнесу приходят рядовые работники надзорных органов. У них свое толкование законов и своя цель: найти как можно больше нарушений, рассказывает бывший сотрудник одного из надзорных ведомств Константин.
«Главная задача в том, чтобы сократить количество различного рода проверок. Удастся ли этого достичь? Это большой вопрос, потому что, что бы русский ни делал, все равно получается автомат Калашникова. Это же огромное количество всяческого рода подзаконных и нормативных актов, которые регулирует контрольно-надзорная деятельность, причем на федеральном, на региональном уровне, на муниципальном уровне. Эти законы если не впрямую противоречат друг другу, то могут интерпретироваться совершенно по-разному».
Недавно Business FM сравнивала, как регулируют сельское хозяйство в России и Белоруссии. У нас постоянные проверки и миллионные штрафы, рассказывали фермеры. У них бизнес лишний раз не трогают, а до штрафов доходит очень редко. Но если посмотреть на структуру госуправления Белоруссии, то у них надзорные органы — это департаменты министерств.
Когда-то и в России было примерно так же. Но функции у чиновников дублировались. И в середине нулевых прошла большая реформа. После нее количество разных ведомств увеличилось примерно в полтора раза. Из них только надзорных больше 40. Кстати, курировал ту реформу Дмитрий Медведев.
Теперь на предложение Силуанова он ответил фразой, которая говорит сама за себя: нужно подумать, «чего куда присоединить, кого отсоединить». А вот мнение Валентина Бекасова, который по роду службы постоянно сталкивается с надзирающими: дело не в количестве ведомств, а в компетенции их сотрудников. И поэтому от того, куда их присоединят или откуда отсоединят, вряд ли что-то поменяется.
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Комментарии1 
Теги:
Политика , Общество , Антон Силуанов , Дмитрий Медведев , Роспотребнадзор , Минобрнауки , РИА Новости , Business FM
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