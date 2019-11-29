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Россия стала членом ЮНЕСКО 

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Россия стала членом ЮНЕСКО
Фото: ТАСС
Российская комиссия по ЮНЕСКО сообщила, что Генассамблея государств-участников Конвенции ООН о всемирном наследии избрала девять новых членов, в числе которых оказалась и Россия, впервые с 2013 года.
Собрание прошло 27 и 28 ноября в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже​​​. Участие в Генассамблее принимали участие 193 страны под председательством постоянного представителя Кувейта при ЮНЕСКО Адама Аль Муллы.
В ходе сессии было избрано девять новых членов Комитета всемирного наследия: Россия, Египет, Эфиопия, Мали, Нигерия, Оман, ЮАР, Таиланд, Саудовская Аравия, сообщает РИА Новости.
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Теги:
Политика , Генассамблея ООН , ООН , ЮНЕСКО , РИА Новости
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