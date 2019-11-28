Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия подарила оружие Габону
Россия подарила оружие Габону
Армия
Россиянке ампутировали обе руки в Доминикане
Россиянке ампутировали обе руки в Доминикане
Происшествия
Пока вы не уснули: Киеву вынесли последнее предупреждение
Пока вы не уснули: Киеву вынесли последнее предупреждение
В мире
Россия договорилась с Западом по "Новичкам"
Россия договорилась с Западом по "Новичкам"
Политика

Украинская делегация прервала доклад депутата Госдумы от Крыма на форуме ООН в Женеве 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Украинская делегация сорвала доклад депутата Госдумы
Фото: РИА Новости
Члены украинской делегации прервали выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств, который проходит в Женеве под эгидой Совета ООН по правам человека, сообщила в четверг ТАСС глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
"Буквально сейчас украинская делегация прервала стуками табличек выступление Руслана Исмаиловича Бальбека и направила протест против нашей делегации в секретариат. Против меня и Руслана Исмаиловича. Секретарь лишил права слова официального делегата от России", — сообщила Гридчина.
Выступление самой Гридчины с докладом о правах человека на образование на языках национальных меньшинств в четверг также не состоялось.
"Причины мне непонятны. Надеюсь, что завтра я смогу выступить со своим докладом и рассказать, как в Крыму относятся к украинскому языку", — отметила Гридчина.
По словам главы украинской общины Крыма, делегация из Украины также остановила выступление представителя Сербии.
"Когда дали слово делегату из Сербии, он сказал, что был неоднократно в Крыму, что действительно в Крыму не ущемляются права ни крымских татар, ни украинцев.
Украинская сторона прервала его выступление, выразив протест", — сказала Гридчина.
12-я сессия форума по вопросам меньшинств проходит в Женеве 28 и 29 ноября под эгидой Совета ООН по правам человека. На ней планировалось обсудить образование, языки и права меньшинств. Заявления об участии в сессии подали пять представителей Крыма.
Ранее Гридчина также сообщила, что представителей руководства крымско-татарских образовательных и духовных организаций Чингиза Якубова и Эссадулаха Баирова не зарегистрировали на форум, потому они не смогли оформить визы и отправиться в Женеву. Член Общественной палаты РФ от Республики Крым, директор болгарского культурного центра "Извор" Иван Абажер сообщил, что швейцарское посольство не выдало ему визу. Участие в сессии смогли принять лишь два представителя Крыма.
Видео дня. Мошенница использовала женщин как инкубаторы
ТАСС: последние новости
Члены ОЗХО одобрили предложения России и Запада по "Новичкам" Члены ОЗХО одобрили предложения России и Запада по "Новичкам" Карасин: условия для повышения уровня контактов между Россией и Грузией пока не созрели Карасин: условия для повышения уровня контактов между Россией и Грузией пока не созрели Матвиенко готова поддержать инициативу о выходном 31 декабря Матвиенко готова поддержать инициативу о выходном 31 декабря
Комментарии129 
Теги:
Политика , Украина , Общественная палата России , ООН , Госдума , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия подарила оружие Габону
Россия подарила оружие Габону 132
Россиянке ампутировали обе руки в Доминикане
Россиянке ампутировали обе руки в Доминикане 7
Пока вы не уснули: Киеву вынесли последнее предупреждение
Пока вы не уснули: Киеву вынесли последнее предупреждение 264
Россия договорилась с Западом по «Новичкам»
Россия договорилась с Западом по «Новичкам» 7
Трамп неожиданно прилетел в Афганистан
Трамп неожиданно прилетел в Афганистан 2
Видео
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
03:03
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
США Азия
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
03:07
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
Шоу-бизнес
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
02:07
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
Армия Оружие
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
00:40
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
Происшествия
Турция из-за России начала новый конфликт
00:33
Турция из-за России начала новый конфликт
В мире
Пока вы не уснули: Киеву вынесли последнее предупреждение
00:40
Пока вы не уснули: Киеву вынесли последнее предупреждение
В мире
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
01:34
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение