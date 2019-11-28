Украинская делегация сорвала доклад депутата Госдумы

Украинская делегация прервала доклад депутата Госдумы от Крыма на форуме ООН в Женеве

Члены украинской делегации прервали выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств, который проходит в Женеве под эгидой Совета ООН по правам человека, сообщила в четверг ТАСС глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

"Буквально сейчас украинская делегация прервала стуками табличек выступление Руслана Исмаиловича Бальбека и направила протест против нашей делегации в секретариат. Против меня и Руслана Исмаиловича. Секретарь лишил права слова официального делегата от России", — сообщила Гридчина.

Выступление самой Гридчины с докладом о правах человека на образование на языках национальных меньшинств в четверг также не состоялось.

"Причины мне непонятны. Надеюсь, что завтра я смогу выступить со своим докладом и рассказать, как в Крыму относятся к украинскому языку", — отметила Гридчина.

По словам главы украинской общины Крыма, делегация из Украины также остановила выступление представителя Сербии.

"Когда дали слово делегату из Сербии, он сказал, что был неоднократно в Крыму, что действительно в Крыму не ущемляются права ни крымских татар, ни украинцев.

Украинская сторона прервала его выступление, выразив протест", — сказала Гридчина.

12-я сессия форума по вопросам меньшинств проходит в Женеве 28 и 29 ноября под эгидой Совета ООН по правам человека. На ней планировалось обсудить образование, языки и права меньшинств. Заявления об участии в сессии подали пять представителей Крыма.