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Украина сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН 

Рамблер + ещё 2 7 минут назад
Украинская делегация прервали выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на форуме по вопросам меньшинств, проходящем в Женеве под эгидой Совета ООН по правам человека. Об этом со ссылкой на главу украинской общины Крыма Анастасию Гридчину сообщил ТАСС.
«Украинская делегация прервала стуками табличек выступление Руслана Исмаиловича Бальбека и направила протест против нашей делегации в секретариат. Против меня и Руслана Исмаиловича. Секретарь лишил права слова официального делегата от России», — заявила Гридчина.
По ее словам, было прервано и выступление представителя Сербии, который рассказал, что в Крыму не ущемляются права ни крымских татар, ни украинцев.
«Украинская сторона прервала его выступление, выразив протест», — заявила Гридчина.
В свою очередь Руслан Бальбек заявил РИА Новости, что секретариат и председатель форума «грубо нарушили процедуру проведения заседания» и выразил надежду, что российской делегации будут принесены извинения.
«Рамблер» писал, что ранее Министерство иностранных дел Украины отреагировало нотой протеста на встречу президента Турции Реджепа Эрдогана с депутатами Госдумы России из Крыма.
Комментарии607 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Политика , Видео , Украина , Крым наш , Руслан Бальбек , Реджеп Эрдоган , ООН , Госдума , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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