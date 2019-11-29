Украина сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН

Украинская делегация прервали выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на форуме по вопросам меньшинств, проходящем в Женеве под эгидой Совета ООН по правам человека. Об этом со ссылкой на главу украинской общины Крыма Анастасию Гридчину сообщил ТАСС.

«Украинская делегация прервала стуками табличек выступление Руслана Исмаиловича Бальбека и направила протест против нашей делегации в секретариат. Против меня и Руслана Исмаиловича. Секретарь лишил права слова официального делегата от России», — заявила Гридчина.

По ее словам, было прервано и выступление представителя Сербии, который рассказал, что в Крыму не ущемляются права ни крымских татар, ни украинцев.

«Украинская сторона прервала его выступление, выразив протест», — заявила Гридчина.

В свою очередь Руслан Бальбек заявил РИА Новости, что секретариат и председатель форума «грубо нарушили процедуру проведения заседания» и выразил надежду, что российской делегации будут принесены извинения.