Карасин: условия для повышения уровня контактов между Россией и Грузией пока не созрели

Условия для проведения российско-грузинских контактов на высшем уровне пока не созданы, в Тбилиси должны извлечь уроки из событий в июне и июле. Об этом заявил в четверг ТАСС член Совета Федерации Григорий Карасин по итогам встречи со спецпредставителем грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с Россией Зурабом Абашидзе.

"Нет, пока такие контакты не планируются, — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. — Пока условия для повышения уровня контактов не созрели".

Сенатор выразил надежду на то, что в Грузии все же "сделают серьезные выводы" из летних событий в Тбилиси. "Надеемся, что больше такое не повторится. И лишь затем мы дальше будем развивать отношения", — подчеркнул Карасин.

Переговорный формат Карасин — Абашидзе существует с 2012 года. Долгое время он оставался единственным прямым диалогом между Москвой и Тбилиси. Однако в сентябре на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН впервые с 2008 года состоялись переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Давида Залкалиани.