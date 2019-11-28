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Карасин: условия для повышения уровня контактов между Россией и Грузией пока не созрели 

ТАСС 54 минуты назад
Условия для проведения российско-грузинских контактов на высшем уровне пока не созданы, в Тбилиси должны извлечь уроки из событий в июне и июле. Об этом заявил в четверг ТАСС член Совета Федерации Григорий Карасин по итогам встречи со спецпредставителем грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с Россией Зурабом Абашидзе.
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"Нет, пока такие контакты не планируются, — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. — Пока условия для повышения уровня контактов не созрели".
Сенатор выразил надежду на то, что в Грузии все же "сделают серьезные выводы" из летних событий в Тбилиси. "Надеемся, что больше такое не повторится. И лишь затем мы дальше будем развивать отношения", — подчеркнул Карасин.
Переговорный формат Карасин — Абашидзе существует с 2012 года. Долгое время он оставался единственным прямым диалогом между Москвой и Тбилиси. Однако в сентябре на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН впервые с 2008 года состоялись переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Давида Залкалиани.
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Теги:
Политика , Видео , Кавказ , Грузия , Тбилиси
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