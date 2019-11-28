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Германия отказалась вводить мораторий на размещение ракет в Европе 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
В правительстве ФРГ заявили, что Германия не приняла предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. Берлин при этом сослался на заявление генсека НАТО от 2 августа.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Перед этим президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что Париж не принял предложение России о моратории.
Макрон заинтересовался предложением Путина по ДРСМД-2
В сентябре президент России Владимир Путин направил ряду стран послания с предложением об этом моратории, однако в НАТО заявили, что «не видят в нем смысла».
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие после одностороннего выхода Вашингтона из соглашения 2 августа 2019 года.
В заявлении от 2 августа НАТО поддержало решение США о выходе из Договора, возлагает всю ответственность за распад ДРСМД на Москву, и будет «ответственно реагировать на значительные риски, создаваемые российской ракетой 9М729».
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Комментарии140 
Теги:
Политика , Армия , Видео , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , НАТО , Германия , Франция
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