Германия отказалась вводить мораторий на размещение ракет в Европе

В правительстве ФРГ заявили, что Германия не приняла предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. Берлин при этом сослался на заявление генсека НАТО от 2 августа.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Перед этим президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что Париж не принял предложение России о моратории.

В сентябре президент России Владимир Путин направил ряду стран послания с предложением об этом моратории, однако в НАТО заявили, что «не видят в нем смысла».

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие после одностороннего выхода Вашингтона из соглашения 2 августа 2019 года.

В заявлении от 2 августа НАТО поддержало решение США о выходе из Договора, возлагает всю ответственность за распад ДРСМД на Москву, и будет «ответственно реагировать на значительные риски, создаваемые российской ракетой 9М729».