Путин поблагодарил Жээнбекова за вклад Киргизии в развитие ОДКБ

Президент России Владимир Путин поблагодарил своего киргизского коллегу Сооронбая Жээнбекова за то, что Киргизия сделала для ОДКБ во время своего председательства в организации.

"Большое спасибо вам за приглашение (в Бишкек), за то, что вы сделали в течение года для развития Организации Договора о коллективной безопасности как страна-председатель в этой нашей региональной, на мой взгляд, очень важной организации. Кыргызстан продемонстрировал лидерство по очень многим вопросам, которые мы считаем важными для развития не только двусторонних отношений, но и в плане сотрудничества в регионе", — сказал российский лидер на встрече с президентом Киргизии после саммита ОДКБ.

Говоря о двусторонних отношениях, Путин отметил, что они развиваются весьма успешно.

"Мы подтверждаем в полном объеме качество наших отношений, которое отличается истинным стратегическим партнерством, можно сказать, союзничеством. И это отражается во всех сферах", — сказал он.

Так, по словам Путина, Москва и Бишкек активно сотрудничают в международной сфере. Путин поблагодарил Жээнбекова за поддержку Киргизией российских инициатив в ООН и на других площадках.

Российский президент напомнил, что в 2018 году товарооборот между двумя странами вырос более чем на 17%, при этом экспорт Киргизии в Россию увеличился на 22%, то есть опережающими темпами по сравнению с общим объемом товарооборота. Российские инвестиции в экономику Киргизии составляют порядка 200 миллионов долларов. Около 700 российских предприятий работают на рынке этой страны, добавил Путин.

В свою очередь президент Киргизии сказал, что в его стране российского лидера "знают как близкого, настоящего друга".