Макрон призвал к «ясному и прочному» диалогу с Россией

"Мир изменился… Необходимо вернуться к некоторым важным темам. Сначала это ясный, прочный и требующий больших усилий диалог с Россией. Я бы хотел придать динамики этому диалогу", — заявил Макрон, отметив, что необходимо учитывать, что Россия географически является Европой.

Французский президент заявил это на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом . Трансляция велась в Twitter Елисейского дворца.

Он также отметил, что диалог с РФ представляет интерес для мира и стабильности в Европе.

Ранее Макрон заявил, что отталкивать Россию от Европы — большая стратегическая ошибка, без глубокого пересмотра связей с Москвой невозможен новый европейский проект.