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Макрон призвал к «ясному и прочному» диалогу с Россией 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Макрон призвал к «ясному и прочному» диалогу с Россией
Фото: РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к ясному и прочному диалогу с Россией, это представляет интерес для Европы.
"Мир изменился… Необходимо вернуться к некоторым важным темам. Сначала это ясный, прочный и требующий больших усилий диалог с Россией. Я бы хотел придать динамики этому диалогу", — заявил Макрон, отметив, что необходимо учитывать, что Россия географически является Европой.
Французский президент заявил это на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Трансляция велась в Twitter Елисейского дворца.
Он также отметил, что диалог с РФ представляет интерес для мира и стабильности в Европе.
Ранее Макрон заявил, что отталкивать Россию от Европы — большая стратегическая ошибка, без глубокого пересмотра связей с Москвой невозможен новый европейский проект.
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Теги:
Политика , В мире , Европа , Йенс Столтенберг , Эммануэль Макрон , НАТО , Франция
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