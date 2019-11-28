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В Госдуме прокомментировали смерть ребенка после увольнения врача 

Lenta.ru 51 минуту назад
В Госдуме ответили на смерть ребенка после увольнения врача
Фото: РИА Новости
Прямую причинно-следственную связь между смертью годовалой пациентки центра здоровья детей и увольнением из учреждения трансплантолога Михаила Каабака проводить не следует, заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров. Его цитирует РИА Новости в четверг, 28 ноября.
Парламентарий заявил, что по факту смерти ребенка будет проведена проверка на уровне медицинской комиссии.
«Нам медицинской информации не дадут, но хотя бы вывод, который комиссия государственная сделает, я запрошу и спросим с них», — сказал Петров.
Он выразил сожаление в связи со смертью девочки, отметив при этом, что дети с хронической почечной недостаточностью умирают.
Годовалая Настя скончалась 27 ноября. Операция должна была состояться в октябре, но она была перенесена из-за увольнения Михаила Каабака и его коллеги Надежды Бабенко.
Сам Каабак связал смерть ребенка со своим увольнением. По его словам, девочка могла лежать в отделении интенсивной терапии, где ей бы ежедневно проводили жизненно необходимую процедуру гемодиализа.
Каабак был уволен из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей из-за того, что использовал не одобренные, хотя и не запрещенные методики и препарат.
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Теги:
Политика , Александр Петров , Госдума , РИА Новости
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