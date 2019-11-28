Захарова дала совет США насчет Донбасса

Захарова посоветовала США оказать реальную помощь Донбассу вместо публикаций в Twitter

"Конечно, твит проще написать, чем отправить гуманитарную помощь, но вот хотели бы рекомендовать", — сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она отметила, что поставки гуманитарной помощи в Донбасс со стороны России встречают резкое неприятие в Киеве, но подобные шаги от США не вызвали бы протестов украинского руководства.

"Кто же против, чтобы Соединенные Штаты направили продовольствие, медикаменты, вещи? Есть прекрасный повод и прекрасное направление для оказания содействия и помощи и проявления настоящей заботы о населении", — пояснила официальный представитель российского МИД.

"Возможно, есть желание почувствовать сопричастность процессу [мирного урегулирования в Донбассе]. Лучше бы гуманитарную помощь отправили на восток Украины", — заключила Захарова.