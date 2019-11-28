Россия испугалась памятника генералу Власову в Чехии

Установка памятника лидеру русских коллаборационистов генералу Андрею Власову Чехии является абсолютно страшной инициативой. Об этом сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Обычно мы говорим "возмутительная", "недопустимая", но сейчас я считаю, что это абсолютно страшная инициатива, направленная не просто на фальсификацию истории, а на реинкарнацию, вытаскивание из исторической могилы неонацизма», — сказала спикер МИД.

Она также выразила возмущение планами властей Праги демонтировать памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу

В августе МИД России выразил протест посольству Чехии из-за осквернения памятника маршалу Коневу в Праге. 22 августа вандалы написали на постаменте красным спреем: «Нет кровавому маршалу, не забудем 1968». В тот год произошло военное вторжение стран Варшавского договора во главе с СССР в Чехословакию для подавления либеральных настроений в обществе.

Андрей Власов — советский военачальник, участник битвы за Москву. В 1942 году, попав в плен, генерал пошел на сотрудничество с нацистами, став руководителем военной организации из советских военнопленных и эмигрантов — Русской освободительной армии (РОА). В мае 1945 года одна из дивизий его армии освободила Прагу от немецкого гарнизона. В 1946 году он был признан виновным в государственной измене и повешен.