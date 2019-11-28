В МИД РФ отметили «стабилизацию» ситуации в Боливии

МИД России отмечает «некоторую стабилизацию» ситуации в Боливии

Мария Захарова. Ситуация в Боливии стабилизировалась в последние дни, окончательное урегулирование политического кризиса в стране зависит от способности временных властей отказаться от агрессивных заявлений. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ

"Мы отмечаем происходящую в последние дни некоторую стабилизацию обстановки в этом государстве. Она произошла при посредничестве спецпредставителя генсекретаря ООН [Жана Арно]", — сказала она.

Дипломат добавила, что у Боливии появился шанс урегулировать политический кризис и вернуться хотя бы к относительной стабильности.