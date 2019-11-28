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МИД России отмечает «некоторую стабилизацию» ситуации в Боливии 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
В МИД РФ отметили «стабилизацию» ситуации в Боливии
Фото: РИА Новости
Ситуация в Боливии стабилизировалась в последние дни, окончательное урегулирование политического кризиса в стране зависит от способности временных властей отказаться от агрессивных заявлений. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы отмечаем происходящую в последние дни некоторую стабилизацию обстановки в этом государстве. Она произошла при посредничестве спецпредставителя генсекретаря ООН [Жана Арно]", — сказала она.
Дипломат добавила, что у Боливии появился шанс урегулировать политический кризис и вернуться хотя бы к относительной стабильности.
"Насколько эта возможность будет реализована, зависит в первую очередь от того, смогут ли временные власти и политики, в том числе те, кто уже заявил о намерениях баллотироваться на президентский пост, отказаться от агрессивной риторики в отношении оппонентов и представителей коренных народов, а также малообеспеченных слоев", — подчеркнула она.
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Теги:
Политика , Другое , Мария Захарова , МИД , ООН , Боливия
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