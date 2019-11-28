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Песков заявил, что вопрос визита Пашиняна в Россию прорабатывается 

РИА Новости 1 час назад
Песков рассказал о визите Пашиняна в Россию
Фото: РИА Новости
Вопрос визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию в следующем году прорабатывается, но его точные сроки пока не известны, заявил Sputnik Армения пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
"Визит прорабатывается, прикидок по срокам нет", — сказал Песков.
Однако, по его словам, визит может быть очень быстро согласован, и в этом плане проблем не будет.
Песков отметил, что премьер Армении и президент России часто общаются.
"Они наладили рабочие конструктивные отношения. Отношения прекрасно развиваются, как это и должно быть между нашими двумя странами", — сказал пресс-секретарь главы российского государства.
При этом он добавил, что с экс-президентом Армении Робертом Кочаряном Путина связывают дружеские отношения.
"Могу сказать вам одно: в прошлый свой приезд (в Ереван — ред.) Путин встретился с супругой второго президента (Кочаряна — ред.). Они поддерживают отношения. Вы знаете, и Путина и второго президента объединяют дружеские отношения", — сказал он.
При этом Песков не стал комментировать арест Кочаряна. Он отметил, что после смены власти прошло много времени, и пауза в армяно-российских отношениях была восполнена.
Кочарян находился у власти с 30 марта 1998 года по 9 апреля 2008 года. Специальная следственная служба в июле 2018 года предъявила экс-президенту обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Ему также вменяется в вину получение взятки в особо крупном размере. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году бывшего главу государства дважды арестовывали. В конце июня 2019 года он был арестован в третий раз.
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Теги:
Политика , Дмитрий Песков , Роберт Кочарян , ИА Sputnik , Армения
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