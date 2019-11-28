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Сити-менеджером Мурманска стал Евгений Никора 

ТАСС 38 минут назад
Назван сити-менеджер Мурманска
Фото: РИА Новости
Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора стал главой администрации Мурманска, за его кандидатуру в четверг проголосовали большинство депутатов городского совета. Об этом ТАСС сообщили в четверг в горсовете.
За его кандидатуру, которую предложил губернатор региона и региональное отделение "Единой России", проголосовали 21 из 30 депутатов. Конкуренцию Никоре составлял Андрей Сахаров, замминистра по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.
Прежний сити-менеджер Андрей Сысоев ранее стал мэром Мурманска.
Евгений Никора до должности замгубернатора был членом совета депутатов города Полярные Зори, заместителем директора Кольской АЭС, депутатом и председателем Мурманской областной думы.
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Теги:
Политика , Андрей Сахаров , Андрей Сысоев , Евгений Никора , Единая Россия , Мурманск , Мурманская Область
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