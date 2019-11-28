Министр образования Крыма подала в отставку

Министр образования Крыма Гончарова подала в отставку

Как отмечается, Гончарова подала заявление об увольнении по собственному желанию, она освобождена от своей должности 27 ноября 2019 года согласно поданному ею заявлению.

Наталья Гончарова являлась главой министерства с начала формирования правительства Республики Крым в 2014 году. В украинский период она возглавляла министерство образования Автономной Республики Крым в период с 2012 по 2014 годы.