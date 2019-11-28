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Путин: Россия представит партнерам по ОДКБ план военного сотрудничества до 2025 года 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Путин: Россия представит партнерам по ОДКБ план военного сотрудничества до 2025 года
Фото: Российская Газета
БИШКЕК. 28 ноября. /ТАСС/. Россия в ходе своего председательства в ОДКБ намерена предложить партнерам план военного сотрудничества на пять лет — до 2025 года, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия намерена тесно взаимодействовать с государствами ОДКБ в целях расширения оперативных возможностей Организации, улучшения боевой подготовки, слаженности и мобильности коллективных сил ОДКБ. Имею в виду разработать и предложить партнерам план военного сотрудничества в рамках ОДКБ на пятилетний период — до 2025 года", — сказал Путин, выступая на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Президент РФ добавил, что этот план мог бы быть утвержден лидерами на следующем саммите.
Председательство в организации Договора о коллективной безопасности переходит к России в 2020 году.
Выступая на сессии в Бишкеке, Путин изложил российские приоритеты на предстоящий период. «Прежде всего, считаем важным продолжить плановую, планомерную, последовательную реализацию стратегии коллективной безопасности ОДКБ до 2025 года. Речь идет о решении практических вопросов, связанных с упреждением или снижением общих угроз, укреплением безопасности на пространстве наших стран», — сказал глава российского государства.
Он подчеркнул, что Россия намерена тесно взаимодействовать с государствами ОДКБ в целях расширения оперативных возможностей.
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Теги:
Политика , Владимир Путин , Совет коллективной безопасности , ИТАР-ТАСС , Бишкек
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