Россияне оспорили заявление четырех стран касательно Азовского моря

Аналитическая служба Рамблера выяснила мнение у россиян относительно необходимости обеспечить Украине беспрепятственный доступ к портам в Азовском море.

71% опрошенных категорически против этого, поскольку считают, что такой шаг опасен для России

22% участников голосования ответили, что доступ к портам в Азовском море обеспечить украинской стороне стоит. Так, по их мнению, отношения с этой страной наладятся, а в глазах у других стран Россия не будет выглядеть «врагом», ведь Западу только повод дай.

7% россиян остались в стороне от этого вопроса, поскольку в политических вопросах они не разбираются.

Всего в опросе приняли участие 8184 человека.

Россия должна отказаться от действий, которые противоречат международному праву, признать свою ответственность за конфликт в Донбассе и обеспечить свободу навигации в Азовском море. Об этом сказано в совместном заявлении министров иностранных дел Литвы, Швеции, Эстонии и Украины. Оно опубликовано на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины.