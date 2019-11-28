Россияне оспорили заявление четырех стран касательно Азовского моря 

Аналитическая служба Рамблера выяснила мнение у россиян относительно необходимости обеспечить Украине беспрепятственный доступ к портам в Азовском море.
71% опрошенных категорически против этого, поскольку считают, что такой шаг опасен для России.
22% участников голосования ответили, что доступ к портам в Азовском море обеспечить украинской стороне стоит. Так, по их мнению, отношения с этой страной наладятся, а в глазах у других стран Россия не будет выглядеть «врагом», ведь Западу только повод дай.
7% россиян остались в стороне от этого вопроса, поскольку в политических вопросах они не разбираются.
Всего в опросе приняли участие 8184 человека.
Россия должна отказаться от действий, которые противоречат международному праву, признать свою ответственность за конфликт в Донбассе и обеспечить свободу навигации в Азовском море. Об этом сказано в совместном заявлении министров иностранных дел Литвы, Швеции, Эстонии и Украины. Оно опубликовано на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины.
Заявление глав МИДов Литвы Линаса Линкявичюса, Швеции Анн Линде, Эстонии Урмаса Рейнсалу и Украины Вадима Пристайко было обнародовано вчера. В нем сказано, что министры считают присоединение Крыма к России в 2014 году аннексией, не признают ее, категорически осуждают и остаются преданными политике введения против Москвы санкций в этой связи.