Пушков оценил ответ Макрона Путину

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал «важным» заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовности рассмотреть предложение России о введении моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Сенатор пояснил, что отказ от моратория грозит повторением ракетного кризиса, случившегося в 1980-х.
Важное заявление, — написал Пушков в Twitter, комментируя письмо Макрона президенту РФ Владимиру Путину.
Как писал News.ru, российский лидер обращался к западным коллегам в письме от 18 сентября. Франция стала первой страной — членом НАТО, которая позитивно откликнулась на предложение Москвы.