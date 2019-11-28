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Происшествия

Пушков назвал «важным» заявление Макрона о моратории на РСМД 

News.ru 2 часа назад
Пушков оценил ответ Макрона Путину
Фото: РИА Новости
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал «важным» заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовности рассмотреть предложение России о введении моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Сенатор пояснил, что отказ от моратория грозит повторением ракетного кризиса, случившегося в 1980-х.
Важное заявление, — написал Пушков в Twitter, комментируя письмо Макрона президенту РФ Владимиру Путину.
Как писал News.ru, российский лидер обращался к западным коллегам в письме от 18 сентября. Франция стала первой страной — членом НАТО, которая позитивно откликнулась на предложение Москвы.
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