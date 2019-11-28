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Захарова назвала законы РФ об иноагентах ответом Западу 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Захарова назвала законы РФ об иноагентах ответом Западу
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала принятие Россией законов об иностранных агентах ответными мерами на действия Запада по отношению к российским СМИ за рубежом.
Что касается упомянутых поправок, то уже не раз подчеркивалось, и я просто никак не могу поверить в то, что госпожа Косьянчич не в курсе, что это ответная мера на действия Вашингтона по отношению к российским СМИ, — цитирует Захарову ТАСС.
Как ранее писал News.ru, Евросоюз выразил обеспокоенность в связи с принятием в России закона о зарубежных СМИ — иностранных агентах. Тревогу также вызывает наделение таким статусом физических лиц, сказано в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич.
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Теги:
Политика , Майя Косьянчич , Мария Захарова , МИД , ЕС , ИТАР-ТАСС
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