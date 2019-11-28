В Крыму отреагировали на санкции Украины

В Крыму назвали санкции Украины частью информационной войны

Введенные Киевом в отношении 131 лица санкции за деятельность в Крыму являют собой часть информационной войны, нацеленной на то, чтобы постоянно обвинять в чем-нибудь Россию . Об этом на своей странице в Facebook написал глава республики Сергей Аксенов , комментируя введенный Украиной санкционный пакет.

Аксенов уточнил, что под "деятельностью" украинские власти подразумевают "разрушение объектов культурного наследия", теле— и радиовещание на полуострове, а также поставку материалов для оборонно-промышленного комплекса. В связи с этим глава региона напомнил, что на реставрацию одного Ханского дворца в Бахчисарае, чье состояние за годы Украины существенно ухудшилось, запланировано более двух миллиардов рублей в рамках федеральной целевой программы "Социального-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года".

— Так что будем и дальше реставрировать, строить, вещать и развивать предприятия ОПК, — заверил глава РК.

По его словам, содержание заявлений Киева и их связь с реальностью "не имеют для представителей украинской власти никакого значения".