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Путин посоветовал людям не зацикливаться на проблематике Украины, «надо и о себе подумать» 

ТАСС + ещё 3 39 минут назад
Президент России Владимир Путин в общении с жителями Санкт-Петербурга посоветовал не зацикливаться на украинской проблематике. Об этом он сказал в беседе с одним из местных жителей, которая состоялась после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину.
Один из тех, кто обращался к главе государства, был особенно активен и изложил собственные мысли по нескольким вопросам, в том числе и об Украине. Выслушав его, Путин заметил: "Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать".
Так президент солидаризировался с точкой зрения ряда аналитиков о том, что украинская тематика стала занимать в российских СМИ слишком много места.
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Теги:
Политика , Видео , Украина , Даниил Гранин , Владимир Путин , Санкт-Петербург
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