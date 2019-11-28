Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Турция из-за России начала новый конфликт
Турция из-за России начала новый конфликт
В мире
Увольнение врача: названа причина смерти ребенка
Увольнение врача: названа причина смерти ребенка
Общество
КНДР запустила "неопределенный" снаряд
КНДР запустила "неопределенный" снаряд
Армия
Российского актера не пустили на Украину из-за Крыма
Российского актера не пустили на Украину из-за Крыма
Украина

В Киеве назвали три вопроса для нормандского саммита в Париже 

RT на русском + ещё 2 29 минут назад
В Киеве назвали вопросы для нормандского саммита
Фото: Reuters
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев поднимет на саммите «нормандской четвёрки» в Париже 9 декабря ряд вопросов, в том числе тему возвращения украинских военнопленных.
«Мы понимаем, с чем мы должны идти на нормандский формат. Первый вопрос — это возвращение наших военнопленных. К пребольшому сожалению, речь идёт не о десятках, а сотнях людей, которые находятся в плену», — цитирует его Интерфакс.
По его словам, вторым вопросом является «прекращение огня по всей линии фронта».
«Третий вопрос — это понимание, что происходит с украинско-российской границей. До того времени, пока не будет возвращена украинская граница, пока там не будут стоять украинские военные, очень много процессов будут проходить крайне сложно и я бы сказал даже невозможно», — добавил он.
При этом Данилов отметил, что у СНБО «есть пять сценариев возвращения оккупированных украинских территорий», однако уточнять их он отказался.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к любым переговорам в рамках нормандского формата.
25 ноября он сообщил о готовности к саммиту лидеров стран нормандского формата, отметив, что считает важным использовать встречу для обсуждения возвращения Киеву «территорий и людей» и «возобновления украинского суверенитета».
Видео дня. Мошенница использовала женщин как инкубаторы
RT на русском: последние новости
Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина МИД Китая предупредил США о контрмерах из-за закона по Гонконгу МИД Китая предупредил США о контрмерах из-за закона по Гонконгу В Кремле не исключили отдельной встречи Путина и Зеленского в Париже В Кремле не исключили отдельной встречи Путина и Зеленского в Париже
Комментарии 
Теги:
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Саммит , Алексей Данилов , Владимир Зеленский , Интерфакс , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция из-за России начала новый конфликт
Турция из-за России начала новый конфликт 233
Увольнение врача: названа причина смерти ребенка
Увольнение врача: названа причина смерти ребенка 23
КНДР запустила «неопределенный» снаряд
КНДР запустила «неопределенный» снаряд 6
Друг Лужкова лишился десятков миллионов
Друг Лужкова лишился десятков миллионов 13
Москву накроет «ледяной панцирь»
Москву накроет «ледяной панцирь» 3
Видео
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46