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Постпред РФ при ОЗХО рассказал о консенсусе с Западом по «Новичкам» 

ТАСС + ещё 14 48 минут назад
Россия договорилась с Западом по «Новичкам»
Фото: Reuters
Развязка проблемы со внесением в контрольные списки ОЗХО новых химикатов, в том числе известных на Западе как "Новички", является положительным моментом. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции постпред РФ при организации Александр Шульгин.
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"Впервые за существование Конвенции о запрещении химического оружия реестр пополняется новыми группами смертельно опасных химикатов, — отметил он. — Помимо представленных западной "тройкой" (Канада, Нидерланды и США) двух семейств, которые на Западе называются "Новичками", добавлены еще две группы веществ. В одной группе представлен химикат, который нарабатывался и изучался в секретных лабораториях НАТО. Еще одно семейство охватывает несколько сотен химикатов, запантентованных в США в 1970-1980-х годах. Эти вещества должны быть заявлены еще тогда, но этого сделано не было".
"Развязка проблемы со списками — это положительный момент, — констатировал дипломат. — Наконец-то Россия и США показали, что наши делегации не разучились договариваться".
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Комментарии8 
Теги:
Политика , Дело Скрипалей , Массовое отравление
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