Путин обнял зарыдавшую бабушку

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Америка прозрела? Названы причины признать Крым российским
Америка прозрела? Названы причины признать Крым российским
В мире
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика
Соколов оказался замешан в еще одной смерти
Соколов оказался замешан в еще одной смерти
Происшествия
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане
Происшествия

«Пообещал помочь»: Путин обнял заплакавшую пенсионерку 

Рамблер 42 минуты назад
Президент России Владимир Путин обнял заплакавшую пенсионерку во время встречи с жителями Санкт-Петербурга. Видео инцидента разместил в своем телеграм-канале журналист «кремлевского пула» Дмитрий Смирнов.
«Бабушка в толпе заплакала, увидев, что президент уходит после общения с жителями Питера. Путин вернулся, выслушал жалобы на проблемы ее дочери, обнял и пообещал помочь», — написал журналист.
Владимир Путин в Санкт-Петербурге принял участие в церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину на Дальневосточном проспекте.
Ранее в среду президент открыл скоростную платную автодорогу М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом.
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Политика , Видео , Даниил Гранин , Дмитрий Смирнов , Владимир Путин , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Америка прозрела? Названы причины признать Крым российским
Америка прозрела? Названы причины признать Крым российским 47
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе 131
Соколов оказался замешан в еще одной смерти
Соколов оказался замешан в еще одной смерти 11
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане 374
Раскрыта стоимость корпоративов Ротару в Москве
Раскрыта стоимость корпоративов Ротару в Москве 12
Видео
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
Раскрыта стоимость корпоративов Ротару в Москве
04:10
Раскрыта стоимость корпоративов Ротару в Москве
Шоу-бизнес
Америка прозрела? Названы причины признать Крым российским
01:19
Америка прозрела? Названы причины признать Крым российским
В мире Политика
Соколов оказался замешан в еще одной смерти
01:42
Соколов оказался замешан в еще одной смерти
Происшествия
Зачем Россия погрозила США новым супероружием
00:30
Зачем Россия погрозила США новым супероружием
Оружие Армия
Путин обнял зарыдавшую бабушку
00:14
Путин обнял зарыдавшую бабушку
Политика
Россиянам напомнили о двухдневных рабочих неделях
00:27
Россиянам напомнили о двухдневных рабочих неделях
Общество
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
01:18
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
Происшествия
США лишили Украину помощи
00:44
США лишили Украину помощи
США Статьи
Столицу Приморья перенесли
00:22
Столицу Приморья перенесли
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение