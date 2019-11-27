«К этому идет»: Кремль о встрече Путина и Зеленского 

Лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут провести отдельную встречу в Париже во время саммита «нормандской четверки». Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА «Новости».
«Я думаю, что к этому идет, чтобы провести отдельную встречу», — сказал Ушаков.
Встреча в «нормандском формате» запланирована на 9 декабря. Она состоится в Париже, в ней примут участие лидеры России, Украины, Германии и Франции.
Накануне «Коммерсант» со ссылкой на информированный источник сообщил, что вероятность отдельной встречи Путина и Зеленского в Париже близка к 100%. Другой собеседник издания также предположил, что российский президент может пригласить украинского коллегу в Москву на празднование 75-летия Победы в мае 2020 года.