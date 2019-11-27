«К этому идет»: Кремль о встрече Путина и Зеленского

«Я думаю, что к этому идет, чтобы провести отдельную встречу», — сказал Ушаков.

Встреча в «нормандском формате» запланирована на 9 декабря. Она состоится в Париже, в ней примут участие лидеры России, Украины, Германии и Франции.