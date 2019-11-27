Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане
Происшествия
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
Происшествия
Столицу Приморья перенесли
Столицу Приморья перенесли
Политика
Россиянам напомнили о двухдневных рабочих неделях
Россиянам напомнили о двухдневных рабочих неделях
Общество

Путин приехал в Петербургский госуниверситет проститься с Людмилой Вербицкой 

ТАСС 1 час назад
Путин приехал проститься с Вербицкой
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербургский госуниверситет (СПбГУ), где проходит прощание с президентом вуза Людмилой Вербицкой, которая умерла 24 ноября. Глава государства принял участие в гражданской панихиде в здании Двенадцати коллегий, на которую пришли сотни выпускников и преподавателей, ученые, политики, деятели культуры.
После известия о смерти Вербицкой Путин направил телеграмму соболезнований ее дочерям Елене Всеволодовне и Виктории Всеволодовне. Он отметил, что Вербицкая своей научной, преподавательской, общественной деятельностью и всей своей жизнью "утверждала великую ценность культуры, образования, просвещения, русской литературы и русского языка, внесла поистине неоценимый вклад в развитие в нашей стране гуманитарного знания".
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил журналистам, что Путин найдет возможность попрощаться с Людмилой Вербицкой, поскольку он очень по-доброму относился к ней, очень ее ценил, они действительно были друзьями.
Вербицкая (1936-2019), филолог по образованию, возглавила СПбГУ в 1994 году, став первой женщиной-ректором; в 2008 году она была избрана на должность президента университета. Она является автором более 300 научных работ, ее заслуги признавали в России и за рубежом. В 2006 году ей было присвоено звание Почетного гражданина Санкт-Петербурга.
Вербицкая входила в Совет при президенте РФ по русскому языку, возглавляла Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), на протяжении многих лет была вице-президентом Комиссии ЮНЕСКО по вопросам образования женщин, в 1997-2019 годах входила в состав Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Вербицкую похоронят на Северном кладбище рядом с мужем — советским ученым и изобретателем Всеволодом Вербицким, с которым они прожили более 40 лет.
Видео дня. Бесконтрольная «реабилитация»: как закололи Марьянова
ТАСС: последние новости
Владивосток официально стал столицей Приморского края Владивосток официально стал столицей Приморского края Медведев 5 декабря в интервью телеканалам подведет итоги года Медведев 5 декабря в интервью телеканалам подведет итоги года Путин поздравил Галину Польских с юбилеем Путин поздравил Галину Польских с юбилеем
Комментарии 
Теги:
Политика , Дмитрий Песков , Людмила Вербицкая , Владимир Путин , ЮНЕСКО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане 365
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане 15
Столицу Приморья перенесли
Столицу Приморья перенесли
Россиянам напомнили о двухдневных рабочих неделях
Россиянам напомнили о двухдневных рабочих неделях 3
В центре Москвы найдены останки шести человек
В центре Москвы найдены останки шести человек 25
Видео
Россиянам напомнили о двухдневных рабочих неделях
00:27
Россиянам напомнили о двухдневных рабочих неделях
Общество
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
01:18
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
Происшествия
США лишили Украину помощи
00:44
США лишили Украину помощи
США Статьи
Столицу Приморья перенесли
00:22
Столицу Приморья перенесли
Политика
США испугались российских С-400
01:29
США испугались российских С-400
Армия Ближний Восток
Кремль ответил на вопрос о «пропавших» унитазах
01:39
Кремль ответил на вопрос о «пропавших» унитазах
Политика
Танковый дрифт украинского Т-80БВ сняли на видео
01:12
Танковый дрифт украинского Т-80БВ сняли на видео
Армия Оружие
В России оценили идею сократить новогодние выходные
00:27
В России оценили идею сократить новогодние выходные
Общество
Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу
00:50
Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу
В мире Ближний Восток
В Ватикане помолились за Путина
14:23
В Ватикане помолились за Путина
Политика Прибалтика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение