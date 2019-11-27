Путин приехал проститься с Вербицкой

Путин приехал в Петербургский госуниверситет проститься с Людмилой Вербицкой

Президент России Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербургский госуниверситет (СПбГУ), где проходит прощание с президентом вуза Людмилой Вербицкой , которая умерла 24 ноября. Глава государства принял участие в гражданской панихиде в здании Двенадцати коллегий, на которую пришли сотни выпускников и преподавателей, ученые, политики, деятели культуры.

После известия о смерти Вербицкой Путин направил телеграмму соболезнований ее дочерям Елене Всеволодовне и Виктории Всеволодовне. Он отметил, что Вербицкая своей научной, преподавательской, общественной деятельностью и всей своей жизнью "утверждала великую ценность культуры, образования, просвещения, русской литературы и русского языка, внесла поистине неоценимый вклад в развитие в нашей стране гуманитарного знания".

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил журналистам, что Путин найдет возможность попрощаться с Людмилой Вербицкой, поскольку он очень по-доброму относился к ней, очень ее ценил, они действительно были друзьями.

Вербицкая (1936-2019), филолог по образованию, возглавила СПбГУ в 1994 году, став первой женщиной-ректором; в 2008 году она была избрана на должность президента университета. Она является автором более 300 научных работ, ее заслуги признавали в России и за рубежом. В 2006 году ей было присвоено звание Почетного гражданина Санкт-Петербурга.

Вербицкая входила в Совет при президенте РФ по русскому языку, возглавляла Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), на протяжении многих лет была вице-президентом Комиссии ЮНЕСКО по вопросам образования женщин, в 1997-2019 годах входила в состав Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Вербицкую похоронят на Северном кладбище рядом с мужем — советским ученым и изобретателем Всеволодом Вербицким, с которым они прожили более 40 лет.