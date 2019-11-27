Лавров призвал Запад отказаться от «имперских замашек», в том числе в вопросе санкций

Западным странам необходимо отказаться от привычек из прошлых веков, когда они могли диктовать свою волю другим странам. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров , выступая перед студентами и преподавателями Дипломатической академии МИД Киргизии. "Наилучший способ прекратить эту ненормальную ситуацию — это отказаться от имперских замашек. Отказаться от привычек из прошлых веков, от привычек диктовать всем свою волю и становиться судьей всему и вся", — сказал он, отвечая на вопрос, какой вариант наиболее приемлем для разрешения проблемы санкций западных стран в отношении России. Лавров отметил, что США напрямую отговаривают страны Центральной Азии от развития отношений с Россией.

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