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Лавров призвал Запад отказаться от «имперских замашек», в том числе в вопросе санкций 

ТАСС + ещё 2 3 часа назад
Лавров призвал Запад отказаться от «имперских замашек»
Фото: РИА Новости
Западным странам необходимо отказаться от привычек из прошлых веков, когда они могли диктовать свою волю другим странам. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями Дипломатической академии МИД Киргизии.
"Наилучший способ прекратить эту ненормальную ситуацию — это отказаться от имперских замашек. Отказаться от привычек из прошлых веков, от привычек диктовать всем свою волю и становиться судьей всему и вся", — сказал он, отвечая на вопрос, какой вариант наиболее приемлем для разрешения проблемы санкций западных стран в отношении России.
Лавров отметил, что США напрямую отговаривают страны Центральной Азии от развития отношений с Россией.
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Теги:
Политика , Сергей Лавров , МИД
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