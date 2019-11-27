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Лавров: Россия будет делать все, чтобы помочь преодолеть внутриукраинский кризис 

ТАСС + ещё 6 3 часа назад
Лавров пообещал Украине помощь
Фото: РИА Новости
Москва будет делать все от нее зависящее, чтобы помочь преодолеть внутриукраинский кризис на основе полного выполнения минских соглашений. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями Дипломатической академии МИД Киргизии.
По его словам, Киев заставили сделать ложный выбор между Европой и Россией.
"Эта страна стала жертвой спровоцированного извне государственного переворота, попала под внешнее управление при прошлом режиме, и в итоге оказалась отброшенной далеко назад, лишившись мощнейшей индустриальной базы", — указал российский министр.
"Еще только предстоит урегулировать конфликт на Донбассе, преодолеть глубочайший раскол украинского общества. И Россия как участница контактной группы и участница "нормандской четверки" будет делать все от нее зависящее, чтобы помочь преодолению внутриукраинского кризиса на основе полного выполнения минских договоренностей", — заверил Лавров.
"Нормандский формат"
По мнению главы МИД РФ, Зеленский должен на нормандском саммите подробно изложить свое видение выполнения минских соглашений.
"Я думаю, там президент Зеленский должен будет очень подробно изложить, как он видит сам свои действия по выполнению минских договоренностей. Потому что им альтернативы нет, об этом говорят все наши партнеры, включая Евросоюз, включая Соединенные штаты", — сказал министр.
Он также подчеркнул необходимость прямых переговоров между украинским руководством и представителями Донецкой и Луганской народных республик.
"Минские договоренности предполагают решение всех вопросов через прямые переговоры между Киевом, Донецком и Луганском. И это зависит прежде всего от этих сторон, которые непосредственно конфликтуют на востоке Украины", — добавил он.
Глава российского МИД указал, что представители действующей администрации президента Украины уже отвергали возможность проведения подобных переговоров.
Саммит "нормандской четверки", посвященный проблемам урегулирования украинского кризиса, запланирован на 9 декабря в Париже.
Как сообщил ранее директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к переговорному процессу, проект итогового документа нормандского саммита уже согласован.
По его словам, "именно Москва потребовала, чтобы это было сделано заранее, до саммита, чтобы ограничить попытки Украины выйти в ходе переговоров за рамки минских соглашений".
Источники в администрации президента РФ подтвердили ТАСС согласование итогового документа саммита, но отказались раскрыть его содержание, подчеркнув только, что он "полностью в русле минских соглашений".
20 ноября президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии форума "Россия зовет!", сказал, что считает, что Зеленский искренне хочет улучшить ситуацию в Донбассе. Вместе с тем он подчеркнул, что идеи пересмотра Минских соглашений, которые все чаще звучат из Киева, неприемлемы и контрпродуктивны для урегулирования на юго-востоке Украины.
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Теги:
Политика , Украина , Алексей Чеснаков , Сергей Лавров , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , МИД , ЕС , ЦПКР , ИТАР-ТАСС , Кыргызстан , Москва
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