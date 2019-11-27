Кремль ответил на вопрос о «пропавших» унитазах

Песков ответил на вопрос о возвращении Киеву «пропавшей» с кораблей сантехники

«Нет, вопрос сантехники не поднимался. Тема (возврата оборудования) затрагивалась, действительно, и мы об этом сказали в нашем сообщении. В настоящее время нам больше добавить нечего», — сказал Песков, передает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос, будет ли возврат этого имущества, Песков сказал: «Осуществляются соответствующие контакты, поэтому я здесь деталями не располагаю, поэтому не могу ответить на ваш вопрос».

В понедельник Путин и Зеленский провели телефонный разговор, обсудив возобновление прямых поставок российского газа на Украину и продолжение транзита.

Напомним, возвращенные Украине корабли, задержанные за провокацию в Керченском проливе, 20 ноября прибыли в Очаков. Президент страны Владимир Зеленский после осмотра кораблей заявил, что на них якобы «частично не хватает оборудования», а в ВМС Украины пожаловались на пропажу унитазов.

ФСБ заявили, что военные суда были возвращены Украине в нормальном состоянии и с исправной сантехникой, что подтверждает видеозапись.

Газета ВЗГЛЯД сообщала о том, как антироссийская пропаганда сконцентрировалась на унитазах.