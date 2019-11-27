Кремль ответил на вопрос о «пропавших» унитазах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главы России и Украины в недавнем телефонном разговоре обсудили тему возвращения военных кораблей, но не коснулись вопроса «пропавшей» с них сантехники, сообщает РИА Новости.

Ранее, как сообщал «Рамблер», президент Украины Владимир Зеленский после осмотра возвращённых Россией судов признал, что на них не хватает части оборудования и вооружения, частично подтвердив слова командующего военно-морских сил Украины Игоря Воронченко о том, что с кораблей в России сняли все, вплоть до «плафонов, розеток и унитазов». Глава государства заявил, что намерен обратиться к российским властям с требованием вернуть оборудование.

Песков подтвердил, что в недавно состоявшемся телефонном разговоре президенты двух стран обсудили тему возвращения оборудования.

«Вопрос сантехники не поднимался. Тема (возврата оборудования) затрагивалась, действительно, и мы об этом сказали в нашем сообщении. В настоящее время нам больше добавить нечего», — приводит агентство слова пресс-секретаря российского президента.

При этом Песков подчеркнул, что по вопросу возврата украинского имущества «осуществляются соответствующие контакты».