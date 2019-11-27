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Путин открыл трассу «Москва — Санкт— Петербург»
Газета.Ru
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1 час назад
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Газета.Ru
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Президент России
Владимир Путин
открыл платную автодорогу М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом.
Новость дополняется.
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