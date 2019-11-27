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Путин открыл трассу «Москва — Санкт— Петербург» 

Газета.Ru + ещё 21 1 час назад
Путин открыл трассу «Москва — Санкт— Петербург»
Фото: Газета.Ru
Президент России Владимир Путин открыл платную автодорогу М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом.
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Теги:
Политика , Владимир Путин , Москва , Санкт-Петербург
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