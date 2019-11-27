Киев ждёт закулисного предложения от Москвы

Владимир Путин и Президенты России и Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор в преддверии назначенной на 9 декабря встречи «нормандской четвёрки» на высшем уровне. Однако основной темой беседы, по официальным данным, стал не конфликт в Донбассе, а корабли, возвращённые недавно Киеву , и будущие газовые поставки. Последний вопрос является одним из ключевых для украинской экономики, которая продолжает нести серьёзные финансовые потери после обострения двусторонних отношений в 2014 году.

Российская сторона традиционно являлась и остаётся главным экономическим партнёром Украины, однако за последние годы товарооборот между государствами существенно снизился. Как отмечает в своей статье специалист по экономике постсоветских стран Сэм Бутия, по данным Всемирного банка, к 2011 году объём двусторонней торговли составлял $49 млрд А уже спустя пять лет он упал до $8,7 млрд Связано это было с несколькими факторами.

Во-первых, обострение отношений привело к приостановке действия соглашения о свободной торговле между двумя государствами.

Во-вторых, Москва и Киев ввели ряд взаимных ограничений на поставки определённых товаров.

Третьей, но не менее важной причиной стало существенное снижение темпов экономического роста на Украине в связи с конфликтом в Донбассе и общей нестабильностью в стране.

Последний фактор сыграл роль в падении украинского товарооборота и с другими государствами. Так, объём торговли Украины со странами СНГ (без учёта России) в 2011-м составлял более $15 млрд, а к 2016-му упал до $6,3 млрд За прошедшие два года он незначительно вырос, но по-прежнему существенно меньше показателей восьмилетней давности, отмечает Бутия. Товарооборот между Россией и Украиной за 2018 год составил $11,7 млрд: это опять-таки значительно ниже, чем в 2011-м, но всё же демонстрирует определённый прогресс в двусторонних экономических отношениях.

Необходимость достижения компромисса по экономике понимают и в Москве, и в Киеве. С этим, очевидно, связано и активное обсуждение энергетических поставок.

Подробно обсуждена газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину, — подчёркивается в сообщении Кремля о прошедшем 25 ноября разговоре Путина с Зеленским.

Мы видим готовность наших партнёров, в том числе и по поставкам газа, с 2020 года, напрямую. В качестве запасного варианта мы готовы обеспечить продление договора по транзиту газа, который действует сейчас, на 2020 год, — отметил министр.

В октябре было решено провести новый раунд переговоров через месяц, а 26 ноября стало известно, что встреча состоится в первую неделю декабря. Однако вполне понятно, что решение вопросов энергетики и экономики в целом по-прежнему завязано на политические аспекты и прогресс в Донбассе.

Аналитики сходятся в том, что ко встрече «нормандской четвёрки» в Париже стороны приближаются без чёткого компромиссного плана. «Пилотное» разведение войск на востоке Украины дало кратковременный позитивный эффект, но в целом взгляды Москвы и Киева по-прежнему серьёзно расходятся. В этом контексте Кремль мог бы — вероятно, и закулисно, — сделать Зеленскому некое предложение, например, по энергетическим вопросам, в обмен на которое украинский лидер скорректировал бы позицию по Донбассу. В то же время, если «нормандская четвёрка» не придёт к каким-то решениям в Париже после проведения переговоров по газу, это может осложнить и последующее сотрудничество в сфере энергетики.