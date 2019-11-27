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Роспотребнадзор хочет защитить биологические данные россиян законом 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Биологические данные россиян защитят законом
Фото: kkolosov /pixabay.com
Роспотребнадзор предложил защитить биологические данные россиян, включив их в закон о персональных данных. Это позволит использовать такие данные только с письменного согласия человека. Об этом сообщила «Российская газета», ссылаясь на главу ведомства Анну Попову.
Сейчас существует некоторый пробел, который позволяет собирать генетические данные человека и использовать их в противоправных целях, связанных с нарушением конституционных прав и свобод, неприкосновенности частной жизни. Становится возможным использование личной информации об условиях жизни и о поведенческих особенностях, о здоровье и о семейной тайне — установлении отцовства, поле ребенка и так далее без учёта мнения владельца персональных данных, — процитировало издание главу Роспотребнадзора.
Включение информации о генетическом материале человека в закон о персональных данных позволит обезопасить её от попадания к посторонним лицам и использования в коммерческих целях.
Ранее News.ru писал о том, что Роспотребнадзор планирует в 2020 году проверить крупные компании на соблюдение правил по персональным данным в рамках законодательства России.
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Теги:
Политика , Общество , Роспотребнадзор
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