Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
Происшествия
ЧП в метро: остановлено движение на «серой» ветке
ЧП в метро: остановлено движение на «серой» ветке
Новости Москвы
ЧП в Доминикане: Названо число пострадавших россиян
ЧП в Доминикане: Названо число пострадавших россиян
Происшествия
США лишили Украину помощи
США лишили Украину помощи
США

Новые тарифы и пошлины: Как изменится жизнь россиян 

Рамблер + ещё 1 7 минут назад
Жизнь россиян с 1 декабря изменится среди прочего таким образом, что они больше не смогут заплатить налоги в срок. Об этом пишет News.ru.
Срок уплаты физическими лицами налогов — земельного, транспортного, имущественного — за 2018 год — 2 декабря 2019-го. Последствием неуплаты налогов в срок станет сначала начисление пени, а потом, возможно, запрет покидать пределы страны и даже арест счетов в банках.
1 декабря — день вступления в силу приказов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, которые изменят процедуры идентификации и аутентификации абонентов в сотовых сетях. Они, процедуры, с этого дня должны будут осуществляться исключительно при помощи криптографии.
В тот же день наказание за нарушения при обороте рецептурных лекарств тапентадола, прегабалина и тропикамида станет жестче, а перечень подлежащих обязательной маркировке товаров — шире за счет включения в него духов, шин, вязаных блузок и некоторых других.
Кроме того, с 1 декабря сроком на один год будет введена квота на импорт металлопроката из Южной Кореи и с Украины, а пошлина на экспорт нефти станет больше на 2,2 доллара.
Комментарии25 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Политика , Видео , Общество , Налоги , Транспортный налог , Налог на имущество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане 9
ЧП в метро: остановлено движение на «серой» ветке
ЧП в метро: остановлено движение на «серой» ветке 14
ЧП в Доминикане: Названо число пострадавших россиян
ЧП в Доминикане: Названо число пострадавших россиян 96
США лишили Украину помощи
США лишили Украину помощи 1
«Фура смерти»: тела доставлены на родину
«Фура смерти»: тела доставлены на родину 2
Видео
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
01:18
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
Происшествия
США испугались российских С-400
01:29
США испугались российских С-400
Армия Ближний Восток
В России оценили идею сократить новогодние выходные
00:27
В России оценили идею сократить новогодние выходные
Общество
Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу
00:50
Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу
В мире Ближний Восток
В Ватикане помолились за Путина
14:23
В Ватикане помолились за Путина
Политика Прибалтика
В НАТО захотели дружить с Россией
01:10
В НАТО захотели дружить с Россией
В мире Ближний Восток
Подростки плюнули в Вечный огонь на Украине
00:15
Подростки плюнули в Вечный огонь на Украине
В мире Украина
Посадившая ребенка за руль мать сделала заявление
00:24
Посадившая ребенка за руль мать сделала заявление
Общество
«Иди н****, пьяное чучело». Порошенко обматерили
09:16
«Иди н****, пьяное чучело». Порошенко обматерили
Украина В мире
«Травма органов»: что следовательницу привело к суициду
01:56
«Травма органов»: что следовательницу привело к суициду
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение