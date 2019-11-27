Новые тарифы и пошлины: Как изменится жизнь россиян

Жизнь россиян с 1 декабря изменится среди прочего таким образом, что они больше не смогут заплатить налоги в срок. Об этом пишет News.ru.

Срок уплаты физическими лицами налогов — земельного, транспортного, имущественного — за 2018 год — 2 декабря 2019-го. Последствием неуплаты налогов в срок станет сначала начисление пени, а потом, возможно, запрет покидать пределы страны и даже арест счетов в банках.

1 декабря — день вступления в силу приказов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, которые изменят процедуры идентификации и аутентификации абонентов в сотовых сетях. Они, процедуры, с этого дня должны будут осуществляться исключительно при помощи криптографии.

В тот же день наказание за нарушения при обороте рецептурных лекарств тапентадола, прегабалина и тропикамида станет жестче, а перечень подлежащих обязательной маркировке товаров — шире за счет включения в него духов, шин, вязаных блузок и некоторых других.

Кроме того, с 1 декабря сроком на один год будет введена квота на импорт металлопроката из Южной Кореи и с Украины, а пошлина на экспорт нефти станет больше на 2,2 доллара.