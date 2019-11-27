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Как изменится жизнь россиян с 1 декабря 

News.ru 14 минут назад
Новые тарифы и пошлины: Как изменится жизнь россиян
Фото: ТАСС
Последний месяц уходящего года принесёт в жизнь россиян массу нового, к чему необходимо подготовиться заранее. Прежде всего, это касается всех граждан, которые ещё не успели уплатить налоги за 2018 год. Ожидается, что в стране поменяются аутентификации и идентификации абонентов для сотовых сетей. Немаловажным будет также и расширение перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке. Что ещё поменяется в нашей жизни — в материале News.ru.
Заплати налоги!
2 декабря — срок уплаты налогов физических лиц. Россияне должны внести денежные средства за земельный, транспортный и налог на имущество за 2018-й. С этого года изменилась сама форма налогового уведомления — теперь в ней содержатся полные реквизиты платежа и уникальный идентификатор. Он позволяет автоматически указывать сведения, а также штрих— и QR-коды для быстрой оплаты налогов через банковские терминалы и мобильные устройства.
News.ru советует всем своим читателям — владельцам налогооблагаемого имущества не затягивать уплату налогов и произвести её своевременно во избежание пени, ареста банковских счетов и запрета выезда за границу.
Для максимальной оперативности можно воспользоваться личным кабинетом на сайте ФНС России.
Сим-карты «под колпаком»
С 1 декабря 2019 года вступают в силу два приказа Минкомсвязи (275 и 319). Как планируется, теперь процедура аутентификации и идентификации абонентов для сотовых сетей должны будут осуществляться при помощи криптографии. О подобных требованиях говорили в Федеральной службы безопасности. Предполагается, что поставщики оборудования, предназначенного для сотовой связи, будут сертифицировать ряд элементов инфраструктуры как средство криптографической защиты. Или потребуется установка внешнего аппаратного модуля безопасности.
Между тем сами потребители услуг вряд ли заметят такие перемены, но специалисты разницу увидят, там как на «симках» будут нанесены не иностранные, а российские шифры.
Ответственность за оборот лекарств
В России с 1 декабря ужесточается наказание за нарушения при обороте трёх лекарственных препаратов — тропикамида (для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное). Данные лекарства строго рецептурные и входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Однако особый спрос на них «обеспечивают» наркозависимые. В этой связи за незаконную продажу и хранение будет введена уголовная ответственность.
Маркировка товара
Будет расширен перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. С 1 декабря к алкогольной продукции, сигаретам и обуви добавятся:
духи и туалетная вода; шины и пневматические резиновые покрышки; одежда из натуральной или композиционной кожи; женские и детские вязаные блузки; верхняя одежда; постельное, туалетное и кухонное бельё; фотокамеры и лампы-вспышки.
В перспективе маркировка может коснуться всех товаров, выпускаемых на территории России.
Ограничения на импорт металлопроката
С 1 декабря коллегия Евразийской экономической комиссии вводит определённые ограничения на импорт металлопроката (горячекатаного проката — он заметно дешевле, но изготовить качественное изделие при этом довольно сложно). Эта меря является защитной и устанавливается сроком на один год в виде квоты на прокат из Украины и Южной Кореи. Квота составит 1,328 млн тонны проката для поставок беспошлинно в Евразийский экономический союз, свыше данного объёма придётся оплатить 20% от таможенной стоимости. В комиссии подчеркнули, что подобные меры не будут распространяться на продукцию из развивающихся или наименее развитых стран — пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС.
Тарифы на электроэнергию
C 1 декабря вступает в силу приказ по тарифам на электроэнергию, однако введены они будут с 1 января 2020 года. Речь идёт о предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию, поставляемую покупателям на розничных рынках, в том числе населению и приравненным к нему категориям потребителей, на территориях, не объединённых в ценовые зоны оптового рынка, в среднем по субъекту РФ.
Образовательные стандарты
В соответствии поручением Владимира Путина правительство до 1 декабря обновит образовательные стандарты. Российская академия образования предоставила одну из независимых экспертиз перед утверждением федеральных государственных образовательных стандартов. В ходе экспертизы, проведённой по запросу Минпросвещения, было сделано свыше 500 замечаний к проектам образовательных стандартов. В ней приняли участие более 300 экспертов, среди них — 39 академиков РАО, 57 членкоров, а также три академика РАН.
Внедрение ИИ
В России расширяется внедрение технологии искусственного интеллекта — теперь через государственные проекты. Кабинет министров до 15 декабря должен внести изменения в нацпрограмму «Цифровая экономика РФ» и разработать федеральный проект «Искусственный интеллект». Финансирование будет привлечено как из государственных, так и из частных источников.
Пошлина на экспорт нефти
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря повысится на целых $2,2 — до $90,5 с $88,3 в ноябре. Согласно расчётам Минфина, пошлина на высоковязкую нефть увеличится до $9 с $8,8, на светлые нефтепродукты и масла — до $27,1 с $26,4 за тонну, на тёмные — до $90,5 с $88,3.
При этом пошлина на экспорт товарного бензина вырастет до $27,1 (ранее — $26,4), прямогонного (нафта) — до $49,7 ($48,5) за тонну, на кокс — до $5,8 ($5,7).
«Липучка» и шипы
Автомобили с 1 декабря должны быть обязательно с установленными зимними шинами. Их наличие требует техрегламент «О безопасности колёсных транспортных средств». Эксплуатация машин, не укомплектованных зимней резиной, в декабре, январе и феврале запрещается. Покрышки должны быть установлены на всех колёсах транспортного средства.
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Теги:
Политика , Общество , Владимир Путин , ФСБ , Минкомсвязи РФ , РАН , Минфин , Евразийская экономическая комиссия , ЕАЭС
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