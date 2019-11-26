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В мире

В МИД России рассказали об ожиданиях от нормандского саммита 

Газета.Ru 1 час назад
В МИД рассказали о предстоящей «нормандской» встрече
Фото: globallookpress.com
Заместитель главы министерства иностранных дел России Александр Глушко заявил, что предстоящая встреча в "нормандском формате" позволит закрепить прогресс в урегулировании ситуации на Украине, сообщает "Интерфакс".
"Мы очень рассчитываем на то, что эта встреча позволит реально зафиксировать прогресс на обоих главных треках урегулирования внутриукраинского конфликта", — отметил Глушко.
Он пояснил, что предстоящая встреча лидеров "нормандской четверки" должна закрепить улучшения в сфере безопасности на земле, то есть разведение войск на Донбассе, и реализацию формулы Штайнмайера как основу политического урегулирования ситуации.
Ранее стало известно, что лидеры стран "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, Германия. — примечание "Газеты.Ru") встретятся в Париже 19 декабря.
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Теги:
Политика , В мире , Украина , Александр Глушко , МИД , Газета.Ru , Интерфакс
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