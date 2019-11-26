В МИД рассказали о предстоящей «нормандской» встрече

В МИД России рассказали об ожиданиях от нормандского саммита

"Мы очень рассчитываем на то, что эта встреча позволит реально зафиксировать прогресс на обоих главных треках урегулирования внутриукраинского конфликта", — отметил Глушко.

Он пояснил, что предстоящая встреча лидеров "нормандской четверки" должна закрепить улучшения в сфере безопасности на земле, то есть разведение войск на Донбассе, и реализацию формулы Штайнмайера как основу политического урегулирования ситуации.

Ранее стало известно, что лидеры стран "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, Германия. — примечание "Газеты.Ru") встретятся в Париже 19 декабря.