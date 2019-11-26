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Политика

Россиян заставят маркировать домашних животных 

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В России инициируют обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок. Об этом сообщают «Известия».
В Минсельхозе заявили, что соответствующий законопроект уже разработан и направлен на рассмотрение в правительственную комиссию, после чего будет внесен в Госдуму. Уточняется, что в список идентификации должны войти кошки и собаки, мелкий и крупный рогатый скот, пушные звери, пчелы, рыбы и «иные водные животные», а также домашняя птица, свиньи, верблюды, олени, лошади, ослы, мулы и лошаки. Ожидается, что данная процедура будет бесплатной.
«Когда принимался закон о гуманном обращении с животными, тема идентификации стала одной из основных. Сегодня всем понятно, что она нужна», — сказала вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева в беседе с изданием. Она пояснила, что люди должны понимать, какие животные стерилизованы и неопасны, какие содержатся дома, а какие — в приюте.
Инициатива о маркировке животных была предложена в феврале 2019 года. Внедрение маркировки позволит специалистам оперативнее выявлять источники и вспышки тех или иных заболеваний скота. Вопрос финансирования проекта остается открытым.
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Комментарии17 
Теги:
Политика , Видео , Общество , Сельское хозяйство , Законопроекты , Ольга Тимофеева , Госдума , Минсельхоз
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