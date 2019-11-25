Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Зеленский снова позвонил Путину
Зеленский снова позвонил Путину
Политика
Россиян предупредили о температурных аномалиях
Россиян предупредили о температурных аномалиях
Погода
Возмездие: мужчина напал на врача после смерти дочери
Возмездие: мужчина напал на врача после смерти дочери
Происшествия
Дело Соколова передали в центральный аппарат СК
Дело Соколова передали в центральный аппарат СК
Криминал

Европа устала от санкций против России, заявили в Госдуме 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Европа устала от санкций против России, заявили в Госдуме
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Европейские страны устали от экономического противостояния, но ждут от России первых шагов по отмене санкций, поскольку боятся реакции Вашингтона, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет первой отменять ответные меры, введенные в связи с санкциями ЕС в отношении Москвы. Таким образом он ответил на вопрос о том, может ли Россия пойти на отмену контрсанкций в инициативном порядке.
По мнению Паниной, нынешняя «санкционная война» целиком и полностью является результатом политики европейских элит, которые пошли на поводу у Соединенных Штатов Америки.
"Европа устала от экономического противостояния, но боится окрика со стороны Вашингтона и ждет первых шагов от России", — заявила Панина РИА Новости.
По ее мнению, такая ситуация абсурдна, и инициатива восстановления отношений должна исходить от того, кто довел их до нынешнего уровня.
"Во взаимодействии с ЕС с нашей стороны должен доминировать жесткий прагматизм, и России нет смысла делать подобные шаги просто ради хороших отношений", — отметила Панина.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Видео дня. Любимого сына Елизаветы II подозревают в педофилии
Последние новости
Простят ли россияне певицу, обзывавшую их Простят ли россияне певицу, обзывавшую их Она единственная, кто мог позволить себе поправить речь президента РФ Она единственная, кто мог позволить себе поправить речь президента РФ Почему ушло Азовское море Почему ушло Азовское море
Комментарии 
Теги:
Политика , Дмитрий Медведев , Елена Панина , ЕС , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили о температурных аномалиях
Россиян предупредили о температурных аномалиях
Возмездие: мужчина напал на врача после смерти дочери
Возмездие: мужчина напал на врача после смерти дочери 146
Дело Соколова передали в центральный аппарат СК
Дело Соколова передали в центральный аппарат СК 5
Умер писатель и журналист Михаил Хейфец
Умер писатель и журналист Михаил Хейфец 12
Вернуть «похищенное»: Зеленский готовит требование к РФ
Вернуть «похищенное»: Зеленский готовит требование к РФ 427
Видео
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
01:57
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
Политика
«Ответ известный»: Россия не отменит санкции первой
01:05
«Ответ известный»: Россия не отменит санкции первой
Политика Статьи
Ножом в живот: москвич напал на жену при ребенке
01:18
Ножом в живот: москвич напал на жену при ребенке
Криминал Происшествия
Отсидевший за изнасилование Шурыгиной стал правозащитником
00:28
Отсидевший за изнасилование Шурыгиной стал правозащитником
Общество
Украинского чиновника выгнали из бара за песни Газманова
00:58
Украинского чиновника выгнали из бара за песни Газманова
Украина В мире
Зебра лягнула львицу и осталась жива
00:05
Зебра лягнула львицу и осталась жива
В мире
К новогодним каникулам россиян хотят добавить один день
00:27
К новогодним каникулам россиян хотят добавить один день
Общество
«Путин не против»: Лукашенко «присвоил» Калининград
01:20
«Путин не против»: Лукашенко «присвоил» Калининград
СНГ В мире
Украина оценила вероятность военной агрессии России
01:51
Украина оценила вероятность военной агрессии России
В мире Украина
На Украине нашли замену Зеленскому
02:08
На Украине нашли замену Зеленскому
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение