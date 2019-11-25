Европа устала от санкций против России, заявили в Госдуме

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет первой отменять ответные меры, введенные в связи с санкциями ЕС в отношении Москвы. Таким образом он ответил на вопрос о том, может ли Россия пойти на отмену контрсанкций в инициативном порядке.

По мнению Паниной, нынешняя «санкционная война» целиком и полностью является результатом политики европейских элит, которые пошли на поводу у Соединенных Штатов Америки.

"Европа устала от экономического противостояния, но боится окрика со стороны Вашингтона и ждет первых шагов от России", — заявила Панина РИА Новости.

По ее мнению, такая ситуация абсурдна, и инициатива восстановления отношений должна исходить от того, кто довел их до нынешнего уровня.

"Во взаимодействии с ЕС с нашей стороны должен доминировать жесткий прагматизм, и России нет смысла делать подобные шаги просто ради хороших отношений", — отметила Панина.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.