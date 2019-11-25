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Песков рассказал о дружбе Путина с Вербицкой 

Lenta.ru 1 час назад
Песков рассказал о дружбе Путина с Вербицкой
Фото: Lenta.ru
Президент России Владимир Путин и президент Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) Людмила Вербицкая, скончавшаяся 24 ноября, действительно были друзьями. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, Путин найдет возможность попрощаться с Вербицкой.
«Он очень по-доброму относился к ней, очень ее ценил», — добавил Песков.
Ранее представитель Кремля рассказал, что смерть бывшего ректора СПбГУ стала для Путина большой личной утратой. По его словам, Путина с Вербицкой связывали добрые отношения, он с большим уважением относился к президенту СПбГУ и часто с ней общался.
Людмила Вербицкая умерла вечером 24 ноября. Она долгое время боролась с онкологическим заболеванием.
С 1994 по 2008 год она занимала должность ректора СПбГУ, а после этого стала президентом учебного заведения.
Вербицкая была специалистом по русскому языку. За выдающийся вклад в развитие образования и многолетнюю плодотворную деятельность она в разные годы была награждена орденами «За заслуги перед Отечеством», став в 2016 году полным кавалером ордена. На ее счету около 300 научных работ в области русского и общего языкознания, фонетики, фонологии и методики преподавания русского языка.
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Теги:
Политика , Дмитрий Песков , Людмила Вербицкая , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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