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Путин займется обороной России 

Lenta.ru + ещё 1 38 минут назад
Путин займется обороной России
Фото: Lenta.ru
Президент России Владимир Путин запланировал на ближайшее время традиционную серию совещаний по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса и военного строительства. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Планируется», — сказал он.
Российский лидер проводит подобные совещания регулярно. Как правило, они проходят два раза в год и посвящаются проблемам развития оборонно-промышленного комплекса страны. Весной текущего года Путин изменил формат проведения мероприятий и перед их началом посетил предприятия соответствующей отрасли.
21 ноября стало известно, что президент проведет закрытое совещание, посвященное проблемам кораблестроения и ВМФ. Серия встреч пройдет со 2 по 5 декабря в Сочи. По данным источников, если раньше каждое совещание было посвящено обсуждению отдельного вида или рода войск, то сейчас решено сделать упор на каком-то одном. Уточняется, что такой подход позволяет максимально глубоко погрузиться в сложные вопросы и повысить вероятность их решения.
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Теги:
Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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