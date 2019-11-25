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«Может начаться война»: Жириновский сделал громкое заявление на российском ТВ 

Век 24 минуты назад
«Может начаться война»: Жириновский сделал громкое заявление на российском ТВ
Фото: Век
Политические дебаты на российском телевидении довольно часто происходят на повышенных тонах, особенно когда слово берут гости из Украины, Европы или США. Российские политологи и прочие эксперты вступают в жаркие дискуссии с ними, причем не всегда аргументированно и структурировано.
Одной из главных политических телевизионных передач в России является «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Так, накануне гостем программы стал депутат Государственной думы РФ, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, который широко известен в России своими резкими высказываниями.
Во время вчерашней передачи обсуждали «голодомор», который политическая верхушка Украины призывает признать геноцидом украинского народы. Эксперты с Незалежной пытались доказать, что это действительно так, в то время как российские политологи и ведущий Владимир Соловьев пытались объяснить, что во время голода в СССР пострадали все народы, вне зависимости от национальности.
После первой волны споров слово взял Владимир Вольфович, который заявил, что происходящее в настоящее время в Украине напоминает ему Германию образца 1933 года. Он заявил, что украинскому государству необходимо остановится в попытках разжечь войну.
«Сегодня Украина — гитлеровская Германия образца 1933 года. Она представляет опасность для всех — из-за нее может начаться война. Мы находимся в ситуации, когда может начаться война. В Киеве уже давно сходят с ума, а теперь они заражают этим США. Главная опасность заключается в том, что Вашингтон обладает ядерным оружием.
Россия не будет терпеть поджигательскую политику украинского руководства: если там никто не остановится, мы уничтожим киевский режим; если там продолжат разжигать войну — Россия превентивно уничтожит Украину», — заключил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
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Теги:
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Владимир Жириновский , Владимир Соловьев , Госдума , ЛДПР , США
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