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Украина

Путин: фестиваль «Москва встречает друзей» дает возможность участникам заявить о себе 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Путин оценил миссию фестиваля «Москва встречает друзей»
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XVI Международного фестиваля "Москва встречает друзей", который пройдет в Москве с 25 ноября по 3 декабря. Текст телеграммы опубликован в понедельник на сайте Кремля. В этом году фестиваль приурочен к 25-летию Международного благотворительного фонда, основанного музыкантом и дирижером Владимиром Спиваковым.
"Одним из главных, впечатляющих проектов фонда является фестиваль "Москва встречает друзей", который ежегодно предоставляет юным участникам прекрасную возможность выступить на лучших площадках столицы, громко заявить о себе, о своих талантах и способностях, обрести друзей и творческих единомышленников", — говорится в приветствии.
По словам главы государства, фонд оказывает действенную поддержку одаренным детям, осуществляет важные социальные, образовательные, просветительские проекты. "Стипендиаты фонда принимают активное участие в концертах и выставках, в национальных и международных конкурсах, учатся мастерству у известных артистов, художников, исполнителей", — добавил президент.
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Теги:
Политика , Владимир Спиваков , Владимир Путин , Москва
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