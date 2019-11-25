Путин оценил миссию фестиваля «Москва встречает друзей»

Путин: фестиваль «Москва встречает друзей» дает возможность участникам заявить о себе

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XVI Международного фестиваля " Москва встречает друзей", который пройдет в Москве с 25 ноября по 3 декабря. Текст телеграммы опубликован в понедельник на сайте Кремля. В этом году фестиваль приурочен к 25-летию Международного благотворительного фонда, основанного музыкантом и дирижером Владимиром Спиваковым

"Одним из главных, впечатляющих проектов фонда является фестиваль "Москва встречает друзей", который ежегодно предоставляет юным участникам прекрасную возможность выступить на лучших площадках столицы, громко заявить о себе, о своих талантах и способностях, обрести друзей и творческих единомышленников", — говорится в приветствии.

По словам главы государства, фонд оказывает действенную поддержку одаренным детям, осуществляет важные социальные, образовательные, просветительские проекты. "Стипендиаты фонда принимают активное участие в концертах и выставках, в национальных и международных конкурсах, учатся мастерству у известных артистов, художников, исполнителей", — добавил президент.