Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина оценила вероятность военной агрессии России
Украина оценила вероятность военной агрессии России
В мире
Российскую чиновницу обвинили в утаивании 58 млн рублей
Российскую чиновницу обвинили в утаивании 58 млн рублей
Криминал
В российской больнице ранили ножом врача
В российской больнице ранили ножом врача
Происшествия
«В этом году не было»: раскрыта интимная жизнь Лолиты
«В этом году не было»: раскрыта интимная жизнь Лолиты
Шоу-бизнес

Матвиенко выразила соболезнования в связи с кончиной Вербицкой 

RT на русском 38 минут назад
Матвиенко отметила вклад Вербицкой в развитие высшей школы
Фото: РИА Новости
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью президента СПбГУ Людмилы Вербицкой и отметила её значительный вклад в отечественное образование.
«Ушёл из жизни талантливый ученый-лингвист, исследователь, крупнейший специалист в области русского языка, человек с высочайшей внутренней культурой, который всегда старался приносить максимальную пользу людям», — цитирует «Парламентская газета» телеграмму спикера.
Матвиенко отметила, что Вербицкая многое сделала для Российской академии образования и развития отечественной Высшей школы. Долгие годы учёный возглавляла СПбГУ, внесла огромный вклад в подготовку молодого поколения специалистов, напомнила Матвиенко.
По её словам, труд Людмилы Вербицкой — это не только пример подлинного созидания, но и нравственный ориентир для всех, кто стремится принимать полноценное участие в жизни общества.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал Пятому каналу сообщения о смерти президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой.
Видео дня. Любимого сына Елизаветы II подозревают в педофилии
RT на русском: последние новости
Матвиенко выразила соболезнования в связи с кончиной Вербицкой Матвиенко выразила соболезнования в связи с кончиной Вербицкой В Крыму намерены созвать трибунал по инциденту в Керченском проливе В Крыму намерены созвать трибунал по инциденту в Керченском проливе Пресс-конференция Путина пройдёт в Центре международной торговли Пресс-конференция Путина пройдёт в Центре международной торговли
Комментарии 
Теги:
Политика , Валентина Матвиенко , Александр Беглов , Людмила Вербицкая , Совет Федерации , Парламентская газета
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина оценила вероятность военной агрессии России
Украина оценила вероятность военной агрессии России 3
Российскую чиновницу обвинили в утаивании 58 млн рублей
Российскую чиновницу обвинили в утаивании 58 млн рублей 8
В российской больнице ранили ножом врача
В российской больнице ранили ножом врача 10
«В этом году не было»: раскрыта интимная жизнь Лолиты
«В этом году не было»: раскрыта интимная жизнь Лолиты 16
К новогодним каникулам россиян хотят добавить один день
К новогодним каникулам россиян хотят добавить один день 102
Видео
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
01:57
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
Политика
К новогодним каникулам россиян хотят добавить один день
00:27
К новогодним каникулам россиян хотят добавить один день
Общество
«В этом году не было»: раскрыта интимная жизнь Лолиты
01:26
«В этом году не было»: раскрыта интимная жизнь Лолиты
Шоу-бизнес
Крым созовет международный трибунал
00:47
Крым созовет международный трибунал
Политика Армия
Бойня в Забайкалье: адвокат Кадырова сделал заявление
01:03
Бойня в Забайкалье: адвокат Кадырова сделал заявление
Происшествия
Мадонну обвинили в воровстве
01:00
Мадонну обвинили в воровстве
Шоу-бизнес
Школьницы сняли на видео, как избили сверстницу в туалете
01:14
Школьницы сняли на видео, как избили сверстницу в туалете
Происшествия Криминал
Ульянов рассказал о своей госпитализации
02:18
Ульянов рассказал о своей госпитализации
Общество
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
04:26
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Погода Общество
Стало известно о частых инфарктах пилотов
00:33
Стало известно о частых инфарктах пилотов
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение