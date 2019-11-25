Названы сроки визита Путина в Китай

«Последняя встреча (лидеров стран, — прим. ВЗГЛЯД) прошла в Бразилии, и лидеры договорились о том, что председатель (КНР) Си Цзиньпин в следующем году по приглашению (Путина) поедет в Россию на саммит БРИКС … И мы также с нетерпением ждём государственного визита президента Путина в Китай», — приводит слова замминистра РИА «Новости».

Юйчэн добавил, что лидеры двух стран на прошедшем саммите БРИКС договорились о том, что председатель Си Цзиньпин планирует посетить следующий саммит в России. Дипломат подчеркнул, что Пекин уделяет особое внимание отношениям с Россией, которая занимает в политике КНР, ведущее место. Замглавы ведомства отметил, что нет пределов развитию отношений государств.

Ранее Палестина анонсировала визит российского лидера в страну в январе 2020 года.