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Названы сроки визита Путина в Китай 

Деловая газета «Взгляд» 35 минут назад
Названы сроки визита Путина в Китай
Фото: РИА Новости
Визит президента России Владимира Путина в Китай ожидается в 2020 году, заявил замглавы МИД КНР Лэ Юйчэн.
«Последняя встреча (лидеров стран, — прим. ВЗГЛЯД) прошла в Бразилии, и лидеры договорились о том, что председатель (КНР) Си Цзиньпин в следующем году по приглашению (Путина) поедет в Россию на саммит БРИКС … И мы также с нетерпением ждём государственного визита президента Путина в Китай», — приводит слова замминистра РИА «Новости».
Юйчэн добавил, что лидеры двух стран на прошедшем саммите БРИКС договорились о том, что председатель Си Цзиньпин планирует посетить следующий саммит в России. Дипломат подчеркнул, что Пекин уделяет особое внимание отношениям с Россией, которая занимает в политике КНР, ведущее место. Замглавы ведомства отметил, что нет пределов развитию отношений государств.
Ранее Палестина анонсировала визит российского лидера в страну в январе 2020 года.
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Теги:
Политика , Азия , Си Цзиньпин , Владимир Путин , МИД , БРИКС , РИА Новости , Бразилия , Китай
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