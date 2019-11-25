Стало известно место проведения пресс-конференции Путина

Пресс-конференция Путина пройдёт в Центре международной торговли

Это в разговоре с ТАСС подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

Событие пройдёт уже в 15-й раз с 2001 года, в течение нескольких часов в прямом эфире глава государства отвечает на вопросы журналистов.

Пресс-конференция Путина состоится 19 декабря. Департамент аккредитации управления пресс-службы и информации главы государства начал приём заявок на участие в мероприятии