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Пресс-конференция Путина пройдёт в Центре международной торговли 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Стало известно место проведения пресс-конференции Путина
Фото: РИА Новости
Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдёт в московском Центре международной торговли.
Это в разговоре с ТАСС подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Событие пройдёт уже в 15-й раз с 2001 года, в течение нескольких часов в прямом эфире глава государства отвечает на вопросы журналистов.
Пресс-конференция Путина состоится 19 декабря. Департамент аккредитации управления пресс-службы и информации главы государства начал приём заявок на участие в мероприятии
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Теги:
Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ЦМТ Москвы , ИТАР-ТАСС
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