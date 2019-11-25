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МИД РФ: Москва удовлетворена постановлением арбитража по Керченскому проливу 

ТАСС 54 минуты назад
РФ удовлетворило решение арбитража по Керченскому проливу
Фото: ТАСС
Россия удовлетворена решением межгосударственного арбитража в Гааге по керченскому инциденту, который ранее установил порядок работы и правила процедур разбирательства. Об этом в понедельник говорится в сообщении МИД России.
"Российская Федерация полностью удовлетворена данным решением, в котором учтены все ее принципиальные предложения, высказанные в ходе состоявшегося накануне в Гааге заседания арбитража, — отметили в министерстве. — Трибунал поддержал подходы России и по другим принципиальным моментам, что обнулило попытки Киева максимально осложнить процессуальное положение России в данном разбирательстве".
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Теги:
Политика , МИД , Гаага , Москва
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