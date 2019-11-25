РФ удовлетворило решение арбитража по Керченскому проливу

Россия удовлетворена решением межгосударственного арбитража в Гааге по керченскому инциденту, который ранее установил порядок работы и правила процедур разбирательства. Об этом в понедельник говорится в сообщении МИД России.
"Российская Федерация полностью удовлетворена данным решением, в котором учтены все ее принципиальные предложения, высказанные в ходе состоявшегося накануне в Гааге заседания арбитража, — отметили в министерстве. — Трибунал поддержал подходы России и по другим принципиальным моментам, что обнулило попытки Киева максимально осложнить процессуальное положение России в данном разбирательстве".