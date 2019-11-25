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Лукашенко «присвоил» Калининградскую область 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Лукашенко «присвоил» Калининградскую область
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна еще с советских времен несла ответственность за Калининградскую область и сохраняет такое отношение по сей день.
«Почему говорю «наши калининградцы»? Я Ельцину (говорил) и нынешнему президенту Владимиру Владимировичу Путину часто говорю, когда обсуждаем какие-то проблемы: Калининград — это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем, прежде всего. Путин говорит: «Я не против», — заявил Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.
По словам белорусского президента, «еще в советские времена, когда была единая страна, много было разговоров о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Белоруссии», передает РИА «Новости».
«Может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине, оказалось, неправильно сделали», — продолжил Лукашенко, подчеркнув, что между тем «фактически по многим вопросам Белоруссия была ответственна за Калининград». «Мы были самыми близкими и между нами не было таких ненадежных партнеров: сегодня они в НАТО, мы — в другом „коллективе“, — добавил он.
Лукашенко также отметил, что часто употребляет и выражение „наша Россия“.
»Кто-то в России обижается, но мы, я и многие белорусы, сегодня с такой позиции подходим к россиянам… Очень многим это не нравится, не хочу вдаваться в подробности», — подытожил Лукашенко.
На прошлой неделе премьер-министр России Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Сергей Румас согласовали значительную часть из 31 дорожной карты интеграции двух стран.
В то же время Лукашенко заявил, что дорожные карты по интеграции с Россией будут подписаны, если будут решены принципиальные вопросы в экономике.
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Теги:
Политика , В мире , СНГ , Дмитрий Медведев , Сергей Румас , Антон Алиханов , Александр Лукашенко , Владимир Путин , НАТО , РИА Новости , Калининград , Калининградская Область
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