В России оценили слова Лукашенко о «нашей» Калининградской области

По словам Алиханова, белорусский лидер не имел в виду ничего плохого, так как регион и республика имеют тесные связи на всех уровнях. В частности, идет сотрудничество по линии автомобильной промышленности и сельхозпродукции.

Губернатор также отметил, что со своей стороны может назвать «нашей» и Белоруссию, так как это «братский народ». «Братья друг друга же не называют чужими. Мы отвечаем друг за друга», — пояснил он.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия исторически несет большую ответственность за Калининградскую область, чем Москва. Белорусский лидер отметил, что часто использует выражение «не только наша Калининградская область, но и наша Россия».