Лукашенко назвал Калининградскую область «нашей»

Он отметил, что еще в годы существования СССР «много было разговоров на самом высоком уровне о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Белоруссии». «Может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине — оказалось, что неправильно сделали», — добавил Лукашенко.

По его словам, по многим вопросам Минск фактически был ответственен за Калининградскую область, поскольку существовали самые близкие отношения. При этом Лукашенко отметил, что часто использует выражение «не только наша Калининградская область, но и наша Россия».